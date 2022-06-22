Журналіст Макс Левін був страчений рашистами – «Репортери без кордонів»

«Репортери без кордонів» вважають, що українського журналіста й фотографа Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова російські солдати стратили під Києвом свідомо, ймовірно, після допитів і тортур.

Про це повідомляють «Репортери без кордонів» (фр. Reporters sans frontières, RSF).

Після візиту двох слідчих в Україну з 24 травня по 3 червня з метою розслідування смерті Макса Левіна під час окупації «Репортери без кордонів» оприлюднюють звіт із інформацією та доказами, які свідчать про те, що фотографа та його друга й охоронця стратили російські солдати в лісі під Києвом, можливо, після допитів і навіть тортур.

Тіла Левіна й Чернишова знайшли 1 квітня у лісі поблизу села Мощун, що за 20 км на північ від Києва. Двоє чоловіків були вбиті 13 березня.

Керівник слідчого відділу RSF Арно Фроже і французький військовий фоторепортер Патрік Шовель, який працював із Левіним на Донбасі в кінці лютого, понад тиждень збирали в Україні докази й підказки щодо обставин смерті Левіна.

Вони дійшли висновку, що Левіна і Чернишова холоднокровно стратили. Докази проти російських військ переконливі. Про це йдеться у звіті під назвою «Як російські війська стратили українського журналіста Макса Левіна».

На основі інформації та доказів, які вони зібрали, слідчі RSF змогли відновити події.

10 березня Левін втратив свій безпілотник у лісі поблизу Мощуна, намагаючись отримати кадри військового вторгнення Росії в цей район.

Коли через три дні він повернувся до цих лісів, росіяни вже займали частину лісу. Місцевість була ворожа, але Левін хотів повернути свій безпілотник, тому що був переконаний, що останні знімки, які він зробив, дуже важливі. Йому це не вдалося.

Представники RSF прибули в Україну 24 травня, майже через два місяці після деокупації. Проте місцевість все ще була небезпечною: росіяни залишили пастки та вибухові пристрої. У селі досі відчувається запах горілого, земля усипана уламками бронетехніки, половина будинків зруйнована, нечисленні жителі травмовані.

У супроводі співробітників сил безпеки України RSF вдалося визначити місце злочину. Обвуглений Форд Маверік Левіна все ще був там.

На місці події фахівці RSF знайшли кілька куль, а також документи, що посвідчують особу Чернишова, і встановив 14 куль у його автомобілі.

Кілька предметів із можливими слідами ДНК, які свідчать про присутність російських солдатів дуже близько від місця вбивства Левіна та Чернишова, також були ідентифіковані RSF, і деякі з них були вилучені.

На останньому етапі пошуку, ініційованого RSF, металошукачі виявили кулю, яка, ймовірно, влучила в Левіна.

«Репортери без кордонів» не змогли відповісти на всі питання, які їх цікавлять, але зробили дві гіпотези, як могли розвиватися події. Організація сподівається, що одного дня докази приведуть до встановлення осіб, які вчинили це подвійне вбивство.

Генеральний секретар RSF Крістоф Делуар зазначив, що» аналіз фотографій з місця злочину, зроблених на місці спостережень та вилучених речових доказів чітко вказують на страту, якій, можливо, передував допит або навіть катування».

Він додав, Макс Левін та його друг заплатили життям за боротьбу за достовірну інформацію, тож RSF буде боротися, щоб ідентифікувати та знайти тих, хто їх стратив.

Представників RSF прийняли заступник генпрокурора України, начальник відділу розслідування злочинів проти ЗМІ та керівник прокуратури Київської області.

Арно Фродже був офіційно допитаний СБУ як свідок у Києві 1 червня. RSF передали дев’ять доказів, зібраних на місцях, і флешку з кількома десятками фотографій з місця злочину, зроблених Патріком Шовелем. // УП