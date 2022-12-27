Журналіст повідомив про втрати авіації РФ після вибухів на аеродромі в Енгельсі

Зокрема, пошкоджено диспетчерську вежу управління.

Вибухами на території аеродрому стратегічної авіації “Енгельс” пошкоджено 5 бомбардувальників Ту-95, повідомив журналіст Володимир Золкін з посиланням на джерела.

За уточненими даними журналіста, в результаті “прильотів” ліквідовано 17 окупантів, ще 26 поранено (троє загарбників – у важкому стані).

Крім того, пошкоджено диспетчерську вежу управління.

Золкін не став розкривати джерела інформації, додавши, що “джерела ці помиляються украй рідко, хоча помиляються у принципі всі – будь-які ЗМІ час від часу надають непідтверджену інформацію”. // УНІАН