Журналісти Reuters постраждали через удар РФ по готелю у Краматорську

Один із членів команди зник безвісти.

“Член команди Reuters, яка висвітлює війну в Україні, зник безвісти, а ще двоє були госпіталізовані після обстрілу готелю у місті Краматорськ”, — йдеться у повідомленні.

Також вдалося знайти трьох інших працівників.

За інформацією Донецької обласної прокуратури, росіяни атакували житловий квартал міста ракетою “Іскандер-М”. Нині там триває пошуково-рятувальна операція.

Голова Донецької ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару РФ по Краматорську четверо журналістів, громадяни України, США, Латвії та Німеччини постраждали, журналіст із Великої Британії перебуває під завалами. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий закликав світ засудити черговий воєнний злочин Росії та покарати винних. // Дзеркало тижня