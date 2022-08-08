Жительку Рівненщини судитимуть за виправдовування злочинів агресора

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до Кузнецовського міського суду скеровано обвинувальний акт стосовно проросійсько налаштованої жительки Вараша, якій інкримінують заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, сповідуючи наративи російської пропаганди, у категоричній формі спростовувала вбивства збройними силами російської федерації цивільних громадян у м. Буча Київської області під час його окупації, обстріли залізничного вокзалу міста Краматорськ на Донеччині, а також вчинені російськими військовими звірства, мародерства, знищення житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури, тим самим заперечуючи збройну агресію російської федерації проти України.

Досудове розслідування здійснювало УСБУ в Рівненській області.

Загалом, за час широкомасштабної агресії рф в Україні, до суду скеровано вже 5 обвинувальних актів стосовно жителів Рівненщини за фактами заперечення ними збройної агресії окупанта та ще 4 – за колабораційну діяльність.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури