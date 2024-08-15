Жителям Курщини пропонують евакуюватися в Україну

Україна обіцяє забезпечити мирним жителям Курщини необхідний захист і гуманітарну підтримку

Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога або ж які хочуть евакуюватися в Україну. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Як зазначила посадовиця, у зв’язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ, Україна повинна бути готова до прийому російських біженців.

Зокрема, залишити заявку можна:

зателефонувавши або написавши на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp.

написавши на електронну пошту: [email protected].

«Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права. Ми забезпечимо мирним жителям Курщини необхідний захист і гуманітарну підтримку», – заявила вона. // Глаком