Знайдено вже понад 700 тіл жертв російських окупантів на Київщині

Через агресію РФ ще сотні осіб в Київській області вважаються зниклими безвісти, зазначив очільник поліції регіону.

На Київщині вже виявлено понад 720 тіл загиблих цивільних в результаті російської агресії, ще понад 200 осіб вважаються наразі зниклими безвісти.

Як повідомив Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України, такі дані оприлюднив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Кількість виявлених і оглянутих тіл загиблих мирних осіб на Київщині в результаті російської агресії становить вже понад 720 осіб, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти», — сказав Нєбитов.

Він повідомив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на території столичного регіону зафіксовано понад 3 050 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених військовими РФ.

Зокрема, під час воєнного стану поліцейські зареєстрували 233 кримінальних провадження щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, а за порушення законів та звичаїв війни розслідують 1 463 фактів. // УНІАН