Зрадили державу та перейшли на бік ворога: п’ятьом освітянам повідомлено підозру

Підозрюваним може загрожувати 15-ть років в’язниці або довічне позбавлення волі.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції, до повномасштабного вторгнення рф на територію України фігуранти обіймали посади керівників закладів освіти різних рівнів у Маріуполі.

З початком війни вони активно та публічно почали підтримувати дії загарбників, закликали переходити на бік ворога та всіляко йому допомагати. У квітні керівники шкіл та ліцею добровільно погодилися працювати на тих же посадах, але вже на окупаційну владу. Вони й досі продовжують пропагувати «рускій мір» на сторінках заборонених в Україні соціальних мережах та серед населення. Окрім того, свідомо використовують неповнолітніх дітей у пропагандистських цілях окупаційної адміністрації держави-агресора.

У межах кримінального провадження поліцейські зібрали обґрунтовані докази, які стали підставою для повідомлення п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора триває.

Поліцейські продовжують встановлювати осіб, які зрадили державу й своїми діями допомагають ворогові, та збирати докази злочинної діяльності, аби вони понесли відповідальність відповідно до чинного законодавства.

За державну зраду на осіб чекає п’ятнадцять років позбавлення волі або довічне ув’язнення, з конфіскацію майна.

Національна поліція України