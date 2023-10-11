Зросла кількість українців, загиблих в Ізраїлі

Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до трьох осіб. Поранення отримали щонайменше дев’ять громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

Оперативний штаб МЗС в Ізраїлі підтвердив загибель ще одного українця. Таким чином кількість жертв серед громадян України зросла до трьох. Ще шість громадян вважають безвісти зниклими.