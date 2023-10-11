Зросла кількість українців, загиблих в Ізраїлі
Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до трьох осіб. Поранення отримали щонайменше дев’ять громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.
Оперативний штаб МЗС в Ізраїлі підтвердив загибель ще одного українця. Таким чином кількість жертв серед громадян України зросла до трьох. Ще шість громадян вважають безвісти зниклими.
Поранення внаслідок бойових дій отримали 9 українців, їхній стан та місця госпіталізації уточнюють. Також під опікою посольства знаходиться хлопчик, якого врятували у Сдероті. Він відновлюється після операції.
Наразі близько 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси, а 170 громадян заявили про бажання евакуюватися з Сектора Газу. МЗС та інші відомства шукають шляхи для виїзду.