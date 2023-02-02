​Зростає кількість звернень до проєкту "Хочу жить" щодо здачі в полон російських військових

Сайт проєкту за січень відвідало 5,6 млн користувачів, 4,7 млн яких – із Росії.

Зростає кількість звернень в проєкт “Хочу жить” щодо здачі в полон російських військових.

Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Так, у січні сайт “Хочу жить” відвідали 5,6 млн користувачів, із них 4,7 млн – із Росії, ще 350 тисяч – з України (переважно з тимчасово окупованих територій).

За інформацією штабу, найбільший інтерес до можливості добровільно здатися в полон фіксують у жителів Москви, Санкт-Петербурга, Краснодарського краю, Ростовської та Нижньогородської областей РФ.

“Серед жителів України переважна більшість – це мешканці Донецької області та АР Крим. Зокрема, лише з міста Севастополя сайт проєкту в січні відвідало 59 тисяч користувачів”, – повідомили в Координаційному штабі.

Проєкт стартував торік 15 вересня. За це час надійшло понад 7600 звернень росіян та жителів тимчасово окупованих територій України. У січні цього року кількість звернень зросла майже на 50%.

За словами представника Координаційного штабу Андрія Юсова, здебільшого в проєкт звертаються військові збройних сил Росії та члени їхніх родин, а також громадяни, яким загрожує мобілізація.

“На гарячих лініях проєкту 24/7 задіяно 10 операторів. Щодня вони приймають 50-100 дзвінків та звернень в чат-бот проєкту, месенджери Telegram і WhatsApp, надають алгоритм добровільної здачі в полон та інформацію про гарантії безпеки для полонених. Що ж стосується тих російських військовослужбовців, які не користуються пропозицією проєкту “Хочу жити” – їхня доля відображається в щоденних зведеннях Генштабу ЗСУ”, – зауважив Юсов.

У штабі наголосили, що утримання військовополонених, які добровільно здалися в полон через проєкт “Хочу жить”, відбувається згідно з положеннями Женевських конвенцій. За власним бажанням полонені можуть повернутися додому в результаті обміну або ж просити притулок в Україні та деяких країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше в Україні створили чат-бот для російських окупантів, які хочуть здатися в полон.

Українська розвідка також повідомляла, що в полон здаються цілі підрозділи ЗС РФ. // LB.ua