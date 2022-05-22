ЗСУ «хірургічно» знищили техніку окупантів на Херсонському напрямку (відео)
Ліквідацію російських загарбників вдалося зафіксувати з повітря.
Воїни Збройних сил України влаштували справжнє пекло російським загарбникам на Херсонському напрямку. Вдалося знищити не тільки особовий склад армії окупанта, а й декілька одиниць ворожої техніки.
Про це повідомили у Facebook Сухопутних військ.
«Підрозділи ЗСУ продовжують хірургічно знищувати ворожу техніку на Херсонському напрямку», — йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, як український безпілотник влучно атакує важку техніку російських окупантів. Очевидно, загарбники не очікували удару з повітря.Tweet