ЗСУ «хірургічно» знищили техніку окупантів на Херсонському напрямку (відео)

Ліквідацію російських загарбників вдалося зафіксувати з повітря.

Воїни Збройних сил України влаштували справжнє пекло російським загарбникам на Херсонському напрямку. Вдалося знищити не тільки особовий склад армії окупанта, а й декілька одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили у Facebook Сухопутних військ.

«Підрозділи ЗСУ продовжують хірургічно знищувати ворожу техніку на Херсонському напрямку», — йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як український безпілотник влучно атакує важку техніку російських окупантів. Очевидно, загарбники не очікували удару з повітря.

УНІАН