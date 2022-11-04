ЗСУ “накрили” готель з російськими окупантами в Олешках на Херсонщині (відео)

Українські захисники влучили по готелю в Олешках, де перебували загарбники – детонація тривала дві години.

Сили оборони України продовжують наступ на півдні. Так, у Херсонській області ЗСУ вдарили по скупченню російських загарбників у Олешках.

Як повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі “Еспресо“, вночі було накрите розташування військових РФ в Олешках.

“Наша артилерія продовжує відпрацювання по ворогу. Попадання в скупчення рашистів в Олешках”, – заявив він.

Разом з тим в Олешках росіяни проводять примусове виселення населення – так звану “евакуацію”, і розміщують там свої військові частини, військових розселяють в будинки.

Виселення населення відбувається на всьому Лівобережжю, підкреслив Хлань. За його словами, в Новій Каховці і Каховці жителів протягом дня з гучномовців закликають евакуюватися – йде інформаційна атака на людей. Водночас загарбники після оголошення “евакуації” почали розграбування Нової Каховки, а набережну міста заставили дотами, схожими на “бетонні туалети”, додав він.

“Сьогодні вночі було відпрацювання готельного комплексу “Золотий Фазан” поблизу с.Раденськ Олешківського району Херсонської області, зафіксовано влучання, протягом двох годин була детонація”, – йдеться у повідомленні. // УНІАН