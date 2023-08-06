ЗСУ нанести ракетний удар по Чонгарському мосту, по якому окупанти возять військові припаси та техніку з Криму

ЗСУ завдали удару по мосту через протоку Тонку, що з’єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою, заявила російська окупаційна влада. Крім того, представник окупаційної влади Запорізької області Рогов пише про обстріл Чонгарського мосту. КПП Чонгар тимчасово закритий для проїзду.

Була сьогодні й атака дронів по Москві. Аеропорт Внуково навіть змушений був припиняти роботу. За словами московського мера Сергія Собяніна, дрон був збитий. А жителі Тульської, Калузької та Московської областей були налякані польотами бойової авіації.

Нагадаємо, що сьогодні День Повітряних Сил України.