ЗСУ отримають бронемашини Wisent 1 MC для проривання мінних полів

Постачання БМП буде завершене до кінця 2023 року.

Збройні сили України отримають бронемашини для розмінування Wisent 1 MC. БМП допоможуть проривати мінні поля.

Про це йдеться у повідомленні Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) та Pearson Engineering.

Wisent 1 MC – це броньовані машини, вироблені FFG, які будуть оснащені повнорозмірним мінним відвалом від Pearson Engineering.

Таку техніку для України вже замовив уряд Німеччини у рамках військової допомоги. Постачання планують завершити до кінця 2023 року.

БМП Wisent 1 має модифікований корпус танка Leopard 1. Вона також оснащена високим балістичним захистом і захистом від мін, що гарантує максимально можливу безпеку екіпажу.

Плуг для розкриття мін, що встановлений на БМП, призначений для забезпечення бойових машин здатністю проривати мінні поля. Зубці, розташовані по всій ширині транспортного засобу, витісняють закопані міни, створюючи зручну для руху дорогу.

Нагадаємо, внаслідок вторгнення РФ третина території України потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами. На її очищення може знадобитись більше 10 років. // LB.ua