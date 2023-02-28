ЗСУ посилилися потужними системами розвідки від Rheinmetall (відео)

Збройні сили України почали отримувати автоматизовані системи розвідки і спостереження SurveilSPIRE. Комплекси розвідки постачає німецька оборонна компанія Rheinmetall у співпраці з естонською DefSecIntel.

Як повідомляє прес-служба компанії, системи постачають в Україну на замовлення уряду Німеччини. Вони в основному використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з найменшою кількістю персоналу.

Отриману інформацію системи обробляють за допомогою спеціального ПЗ і штучного інтелекту.

Вартість замовлення становить щонайменше 10 мільйонів євро.

Системи розвідки та спостереження SurveilSPIRE – детальніше

До складу систем SurveilSPIRE входять:

мобільні вишки з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі;

міні-дрони з автопілотом;

системи управління (командні пункти).

Системи розвідки Rheinmetall – що ще відомо

Мобільні вишки спостереження SurveilSPIRE обладнані бездротовими каналами зв’язку (4G і Starlink), оперативно передають відео спостереження в командний пункт. Тривалу роботу веж без живильних кабелів або джерела палива забезпечують сонячні панелі.

Міні-дрони з автопілотом здійснюють патрулювання і польоти для виконання певних завдань. Це дозволяє перевіряти виявлені загрози та ініціювати необхідні контрзаходи. // УНІАН