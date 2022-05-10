ЗСУ розгромили колону бронетехніки росіян у Донецькій області (відео)

З 12 одиниць техніки окупантів 7 були знищені.

Воїни 54 механізованої бригади у Донецькій області знищили колону техніки окупантів.

Про це повідомляє фонд «Повернись живим» та публікує ефектне відео.

«Ворог думав, що його колона пройде маршем і без опору захопить одне з міст на Донеччині, але «щось пішло не так». Окупантів «тепло» зустріли ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

З 12 одиниць техніки окупантів 7 були знищені. Разом із «залізом» знищена була й більшість піхоти росіян. «А ті, кому вдалося вціліти, — накивали пʼятами», — розповідають у фонді.

«Ми ж попереджали вас, окупанти, що влаштуємо пекло, якщо не заберетеся геть. Що ж, ви так хотіли землі цієї, тож тепер змішалися з нею», — додали у «Повернись живим».

УНІАН