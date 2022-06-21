ЗСУ розгромили командно-спостережний пункт та склад боєприпасів окупантів (відео)

Лігво російських загарбників вдалося зафіксувати з повітря.

Воїни 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта ефектно знищили окупантів на півдні України.

Відео атаки опублікувало Оперативне командування «Південь».

Українські воїни вистежили лігво окупантів з повітря. Ті прикріпили на воротах букву V та облаштували окопи поблизу.

Як зазначають воїни, у цій будівлі окупанти облаштували свій командно-спостережний пункт, а поруч — склад боєкомплекту, зокрема протитанкових ракетних комплексів.

ЗСУ накрили КСП артилерійським вогнем. Будівля яскраво палала, а боєкомплект — гучно детонував.

«Громом і полум’ям», — підписали відео в ОК «Півдні».

УНІАН