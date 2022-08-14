ЗСУ точним ударом HIMARS знищили штаб «вагнерівців» у Попасній (фото)

Напередодні удару місце дислокації окупантів “спалив” російський пропагандист.

Українські військові точним ударом HIMARS знищили штаб російських найманців з приватної військової компанії (ПВК) “Вагнера” в окупованій Попасній Луганської області.

Про це повідомив у Facebook журналіст Денис Казанський.

За його словами, напередодні удару місце дислокації окупантів “спалив” російський пропагандист: він виклав її фотографії у Telegram. Після цього з найманцями трапилася чергова “кумедна історія”, які вони так люблять, зазначив журналіст.

За його словами, тепер з-під завалів виносять убитих і поранених окупантів, яких набирали в ПВК по російських в’язницях.

Варто відзначити, що на одній з опублікованих пропагандистом фотографій видно людину, схожу на власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, він же “кухар” Путіна. РосЗМІ повідомляють, що він не виходить на зв’язок після удару ЗСУ. Також на одному з фото було видно табличку з адресою – Миронівська вулиця, 12. // УНІАН