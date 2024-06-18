ЗСУ тримають під вогневим контролем агрегатний завод у Вовчанську, де перебувають росіяни

У місті тривають жорсткі бої.

Збройні Сили України нині тримають під вогневим контролем Агрегатний завод у місті Вовчанськ Харківської області, на території якого перебувають російські солдати, зазначив співзасновник аналітичного проєкту Deepstate Роман Погорілий у коментарі “Суспільне Харків”.

“Логістика там води, їжі, боєприпасів здійснюється переважно з дронів. Був один випадок, який ми теж описували, вони прорвалися на МТ-ЛБ, який підвіз боєкомплект і тому подібне. Тобто ці всі процеси динамічні. Ворог там засів”, – наголосив він.

За його словами, точно не можна сказати, яка кількість окупантів перебуває на заводі. Погорілий повідомив, що там вони закріпилися.

Речник оперативно-тактичного угруповання військ “Харків” Юрій Повх розповів, що в міській забудові зараз тривають бої. // Дзеркало тижня