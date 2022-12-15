ЗСУ вдалося просунутися на Донецькому напрямі: подробиці від Генштабу

У ході наступальних операцій Збройним силам України вдалося просунутися в районі села Діброва Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу .

“Під час ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброви (Донецька область – ред.)”, – заявив Громов.

Зазначимо, що населений пункт Діброва розташований в Лиманському районі.

Нагадаємо, Громов зазначав, що успіхи українських військових на сході та півдні змусили керівництво Росії змінити плани. Окупанти зосередилися на захопленні Луганської та Донецької областей.