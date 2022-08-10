ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС

Міст непридатний для використання.

Ситуація в операційній зоні на Південнобузькому напрямку напружена, але контролюється українськими захисниками. Попри постійні обстріли ворога, ЗСУ завдають росіянам великих втрат.

Про це повідомляє у Facebook ОК “Південь”.

Зазначається, що Збройні сили України завдали удару по мосту в районі Каховської гідроелектростанції. Тепер росіяни не зможуть його використовувати. Захисники запевнили, що удар був точним та акуратним.

“Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни відклали відкриття Антонівського мосту після удару ЗСУ, який пошкодив міст і будівельне обладнання поблизу. // LB.ua