ЗСУ за день збили штурмовик Су-25, три безпілотники і крилату ракету армії РФ

Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ за минулий день здійснила понад 10 літаковильотів для ураження наземних цілей противника. Зокрема, завдано масованого вогневого удару по пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.