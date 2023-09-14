ЗСУ знищили російський комплексу ППО «Тріумф» біля Євпаторії – ЗМІ

У Збройних силах підтвердили знищення російського комплексу ППО «Тріумф» поблизу Євпаторії. Вартість комплексу «земля — повітря» сягає 1,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ в соцмережах, пише УНН.

“Вранці ЗСУ завдали удару по місцю розташуванню ворожих ракетних комплексів «земля — повітря» поблизу Євпаторії тимчасово окупованого Криму“,- йдеться у повідомлені у Telegram.

Раніше УНН із посиланням на власні джерела в СБУ повідомляв, що військова контррозвідка СБУ та ВМС України вночі повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії – «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд. дол.

Эксперты заявляют, что на снимке позиция, которую мы сегодня атаковали беспилотниками и крылатыми ракетами. Снято до нашей атаки. Судя по тому, как кучно стоят, можно действительно предположить, что всему комплексу пришел конец, пишет ВРБ | Новини ᛏ аналітика.