ЗСУ знищили штаб окупантів у Лисичанську

У момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду.

Українські військові 23 липня знищили штаб російського полку у тимчасово окупованому Лисичанську, що на Луганщині.

Про це повідомляється у Facebook Сергія Гайдая.

“Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий “інфаркт” у півсотні орків”, – зазначив Гайдай.

За його словами, у момент удару у будівлі суду окупанти проводили нараду. У такий спосіб українським захисникам вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу Росії. // LB.ua