ЗСУ звільнили село Стельмахівка в Луганській області, – Гайдай

Голова Луганської області Сергій Гайдай заявив про звільнення села Стельмахівка. Українські воїни зробили світлину на фоні будівлі сільської ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Гайдая.

Варто відзначити, що Генеральний штаб України поки що не підтверджував інформації щодо звільнення Стельмахівки.

“Село Стельмахівка Коломичиської сільської громади Сватівського району Луганської області звільнене від російських окупантів”, – пише Гайдай.

Нагадаємо, що в рамках контрнаступу ЗСУ у Донецькій області, наші воїни звільнили від російських окупантів 40 населених пунктів, які знаходяться у Лиманській та Святогірській громадах.