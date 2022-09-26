Звільнений британець розповів про тортури у російському полоні

Британець Шон Піннер, звільнений з російського полону цього тижня, в інтерв’ю The Sun розповів про свій важкий досвід на війні в Україні та перебування у полоні.

“Останні шість місяців були найгіршими днями в моєму житті. Там, на фронті було так багато трупів, що це було схоже на щось із зомбі-апокаліпсису”, – зізнався британець.

За словами Піннера, він здався в полон, бо російські солдати оточили його. Після цього вони без жодної причини побили його і встромили ніж у стегно.

Він заявляє, що регулярно піддавався тортурам і в полоні — його били електричним струмом, причому не пояснювали, чого хочуть досягти. “Здавалося, що вони роблять це просто заради забави”, – припускає Піннер.

Піннер згадує момент, коли до нього в камеру зайшов російський військовий, приставив пістолет до його голови і сказав: “Ти зараз помреш” – але не вистрілив, а просто вдарив Піннера, додавши, що хотів таким чином пожартувати.

Іншою проблемою стала музика. Піннер згадує, що у таборі, де він провів чотири місяці, цілодобово грали композиції гуртів Slipknot та ABBA.

“Це було справжнє катування. Я ніколи більше не хочу слухати пісні ABBA”, – каже Піннер. // internetua.com