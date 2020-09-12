22-летняя девица отрезала себе руку ради получения страховки

В Словении молодую женщину признали виновной в умышленном увечье ради страховки на сумму более миллиона евро. Так, чтобы получить компенсацию, 22-летняя Юлия Адлесич отрезала себе руку циркулярной пилой чуть выше запястья. В мошеннической схеме ей помогал ее парень. Инцидент произошел в 2019 году.

Суд в Любляне выяснил, что за год до травмы девушка оформила пять страховых полисов. Сама она утверждала, что пострадала, когда распиливала ветви, пишет BBC Україна.

Пострадавшую отвезли в больницу. При этом отрезанную руку она с собой не взяла, чтобы сделать инвалидность необратимой. Однако власти вовремя обнаружили и вернули конечность, чтобы пришить ее обратно.

Прокуратура также выяснила, что за несколько дней до инцидента парень молодой женщины искал в интернете информацию о том, как работают искусственные руки, что стало еще одним доказательством того, что они сделали это намеренно.

На суде девушка заявляла о невиновности, говоря, что никогда сознательно не отрезала себе руку. Если бы схема мошенников сработала, пара получила бы более полумиллиона евро сразу, а остальные — регулярными ежемесячными платежами.

Суд признал Адлесич виновной в попытке мошенничества со страховкой и приговорил к двум годам тюрьмы, а ее парня — к трем годам лишения свободы. // Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»