85% гренландців проти приєднання до США – опитування

ереважна більшість гренландців виступають проти приєднання до США, свідчать дані соцопитування. Позиція мешканців суперечить заяві президента США Дональда Трампа, який раніше запевняв, нібито грендандці прагнуть приєднання до Штатів.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на DW.

Згідно з опитуванням, проведеним соціологічною компанією Verian на замовлення данської газети Berlingske, лише 6% гренландців виступають за приєднання до США.

Водночас 85% висловилися проти того, щоб стати частиною Сполучених Штатів.

Ще 9% не визначилися з відповіддю.

Опитування також показало, що майже половина гренландців вбачають загрозу в підвищеному інтересі Трампа.

Раніше цього місяця президент США Трамп заявив, що Гренландія є життєво важливою для безпеки США і що Данія повинна відмовитися від контролю над стратегічно важливим арктичним островом.

А на вихідних Трамп заявив на борту літака Air Force One, що: “Я думаю, що ми отримаємо його”, додавши, що 57 000 жителів арктичного острова “хочуть бути з нами”.

Видання нагадує, що американські військові вже мають постійну присутність на космічній базі Пітуффік на північному заході Гренландії, яка є стратегічним місцем для системи раннього попередження про балістичні ракети.

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде, який активізував боротьбу за незалежність, неодноразово заявляв, що острів не продається і що саме народ має вирішувати своє майбутнє.

Найбільший у світі острів з населенням 57 000 осіб отримав широке самоврядування у 2009 році, включно з правом проголосити незалежність від Данії на референдумі.