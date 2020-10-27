Агрофюрер потребовал отчислить протестующих студентов: «Кого в армию, а кого — на улицу»

«Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать», — добавил Лукашенко.

Лукашенко снова завел песню о том, что организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов.

«Осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», — заявил Лукашенко.

Вспомнил он и о рабочих: «В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих, — сказал Президент. — Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться».

«Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят, — обратил внимание глава государства. — Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой проплаченной (группы. — Прим. БЕЛТА). Мы же знаем, что эти 10-12 человек — ядро, которые попали на этот завод, они проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы. Идут по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить», — заявил заявил он.

В понедельник в Белоруссии началась забастовка, объявленная лидером оппозиции Светланой Тихановской в связи с истечением срока «народного ультиматума». В середине октября Тихановская дала властям 13 дней на выполнение трех требований: уход Лукашенко с поста, прекращение насилия на улицах и освобождение политзаключенных. В воскресенье, последний день действия ультиматума, она заявила, что «режим не готов выполнять требования людей». В первый день забастовки протестовать начали как студенты, так и рабочие ряда крупнейших белорусских предприятий и пенсионеры. Тихановская также поблагодарила за участие в протестах частный бизнес, работников IT-сферы, медиков и другие группы населения.