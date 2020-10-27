Агрофюрер потребовал отчислить протестующих студентов: «Кого в армию, а кого — на улицу»
Участвующие в акциях протеста студенты должны быть отчислены, заявил Лукашенко. По его мнению, «уговаривать» не нужно ни протестующих рабочих, ни ведущих себя «гадко» преподавателей
Об этом самопровозглашённый глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, передает БЕЛТА.
«Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза», — отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что «никого не надо уговаривать: ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих». При этом тех, кто не хочет работать, и преподавателей, которые «гадко себя ведут в вузах», наблюдаются «единицы», отметил президент.
«Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать», — добавил Лукашенко.
Лукашенко снова завел песню о том, что организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов.
«Осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», — заявил Лукашенко.
Вспомнил он и о рабочих: «В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих, — сказал Президент. — Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться».
«Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят, — обратил внимание глава государства. — Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой проплаченной (группы. — Прим. БЕЛТА). Мы же знаем, что эти 10-12 человек — ядро, которые попали на этот завод, они проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы. Идут по открытым, закрытым каналам деньги, мы не все можем отследить», — заявил заявил он.
В понедельник в Белоруссии началась забастовка, объявленная лидером оппозиции Светланой Тихановской в связи с истечением срока «народного ультиматума». В середине октября Тихановская дала властям 13 дней на выполнение трех требований: уход Лукашенко с поста, прекращение насилия на улицах и освобождение политзаключенных. В воскресенье, последний день действия ультиматума, она заявила, что «режим не готов выполнять требования людей». В первый день забастовки протестовать начали как студенты, так и рабочие ряда крупнейших белорусских предприятий и пенсионеры. Тихановская также поблагодарила за участие в протестах частный бизнес, работников IT-сферы, медиков и другие группы населения.
По данным правозащитного центра «Вясна», в понедельник по всей Белоруссии были задержаны больше 370 человек.