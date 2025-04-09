Американці вважають, що Трамп прихильний до РФ і не схвалюють його дії

Громадяни США переважно виступають проти захоплення Гренландії і не схвалюють мита Трампа.

У США провели соцопитування щодо думки громадськості про дії президента Дональда Трампа. Згідно із результатами, деякі зовнішньополітичні кроки очільника Штатів не подобаються людям. Зокрема йдеться про його кроки щодо вирішення українсько-російської війни та погрози анексією Гренландії.

Як вказано у звіті Pew Research Center, 43% опитаних вважають, що Трамп надто прихильно ставиться до Росії. Приблизно троє із десяти кажуть, що він дотримується правильного балансу між Росією та Україною, а 3% респондентів вважають, що він надто прихильно ставиться до України. Ще 22% не впевнені.

Республіканці переважно схвалюють дії Трампа у цьому питанні: 57% кажуть, що він дотримується правильного балансу, а 16% кажуть, що він надто прихильно ставиться до Росії. Лише 3% кажуть, що він надто прихильно ставиться до України, а близько чверті не впевнені.

Приблизно три чверті демократів (72%) вважають, що Трамп надто прихильно ставиться до Росії. Вважають, що він дотримується правильного балансу, лише 7% опитаних, а про те, що він надто прихильно ставиться до України, кажуть 2%. Приблизно кожен п’ятий не впевнений.

Також у респондентів запитали, чи Трамп знаходить правильний баланс у стосунках США з ізраїльтянами та палестинцями. Майже одинакова кількість людей вважає, що він надто прихильно ставиться до ізраїльтян (31%) і досягає правильного балансу (29%), причому 37% не впевнені у відповіді, а 3% кажуть, що він надто прихильно ставиться до палестинців.

Приблизно кожен п’ятий американець вважає, що Трамп “дуже вірогідно” намагатиметься захопити Гренландію чи Газу, причому більше людей кажуть, що ці дії малоймовірні або взагалі малоймовірні. Тим не менш, 54% виступають проти анексії Гренландії, у тому числі 43% категорично проти. Близько чверті (23%) підтримують цей крок, а ще 22% кажуть, що не впевнені. Приблизно шість із десяти американців (62%) виступають проти того, щоб США захопили Газу, у тому числі 49% категорично проти цього. Ще 22% не впевнені, а 15% підтримують.

Мита є ще однією важливою частиною зовнішньої політики Трампа. Підвищення тарифів для Китаю не схвалюють більшість американців. Близько половини громадян (52%) очікують, що ці зміни будуть несприятливими для США, і майже така ж частина опитаних (53%) вважають, що вони будуть “поганими” для них особисто.

Приблизно чверть американців (24%) вважають, що підвищення тарифів для Китаю буде корисним для країни. Майже вдвічі менше (10%) вважають, що це буде добре для них особисто. Приблизно кожен п’ятий американець не впевнений щодо потенційного впливу цих тарифів як на країну, так і на своє життя.

Більшість американців не схвалюють також:

Вихід зі складу Всесвітньої організації охорони здоров’я

Вихід з Паризької кліматичної угоди

Припинення більшості програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Як правило, люди старшого віку більше схвалюють дії Трампа, ніж молоді люди.

Наприклад, близько чотирьох із десяти американців віком 50 років і старше схвалюють вихід США з Паризької кліматичної угоди, у порівнянні з 32% у віці від 30 до 49 років і 24% у віці до 30 років. // LB.ua