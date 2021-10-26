Apple при обновлении MacBook Pro 16 вернули некоторые старые функции

Последние модели MacBook Pro совсем не радовали, даже преданных фанатов. Apple планомерно лишала устройство множества необходимых для работы портов, а также внедрила постоянно ломающийся механизм клавиатуры «бабочка». Однако лучше поздно, чем никогда – подумали инженеры из Купертино и просто вернули все то, за что люди любили старые «прошки».

Специалисты Apple прислушались к своей аудитории, решив в этот раз угодить им. Ведь последние несколько лет многие заядлые «маководы» попросту начали отказываться от яблочных устройств.

Новое – хорошо забытое старое

Новые «прошки» снова обзавелись разъем MagSafe, которого отлично себя зарекомендовал на более старых ноутбуках. Также из разъемов добавили сразу 3 Thunderbolt. А еще лэптопы Apple наконец-то обзавелись быстрой зарядкой, которая позволяет зарядить аккумулятор устройства до 50% всего за 30 минут. Инженеры решили добавить много портов и даже слот SD-карты, вместо неудобных хабов и разветвителей, которые нужно было докупать отдельно. Новая «прошка» снова стала настоящим инструментом для профессиональной работы.

Аксессуары

Сумки и различные чехлы от MacBook Pro 2019 года плохо подойдут для обновленного устройства, ведь его размеры и компоновка немного изменились. Поэтому стоит позаботиться о покупке новых аксессуаров, хорошо, что производители подготовились к презентации и обновили свой ассортимент, отмечают специалисты Icases https://icases.ua/catalog/chehly-dlya-macbook-pro-16-2021 и напоминают, что следует ознакомиться с основными отличиями старых и новых ноутбуков.

Экран

Дисплей получил небольшой апгрейд в виде поддержки технологии HDR. Благодаря этому яркость возросла до 1000 Нит. Вместо классических толстых рамок, экран теперь окружен очень тонкой рамкой, из-за чего «телефонная бровь» перекочевала в новый ноутбук.

Что внутри

Сердце всей системы – это процессоры собственной разработки M1, которые ntgthm в двух версиях Pro и Max. Версии немного отличаются по производительности, а разработчики обещают еще большей превосходство над традиционными х86 процессорами и предыдущим M1.

А напоследок – лэптопы лишили неудобного сенсорного тачбара, который совсем не произвел какой-либо революции, как того ожидали в компании.