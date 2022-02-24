Байден оголосив про новий пакет санкцій США, ЄС і G7 проти Росії
До санкцій приєднаються 27 членів ЄС і члени G7, говорить президент США.
Президент США Джо Байден оголосив про нові жорсткі санкції та обмеження для Росії.
Про це йшлося в його зверненні ввечері 24 лютого.
Байден запевняє, що нові санкції серйозно вплинуть на російську економіку — як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.
«Ми цілеспрямовано розробили ці санкції, щоб максимізувати довгостроковий вплив на Росію і звести до мінімуму вплив на Сполучені Штати і наших союзників», — сказав він.
Він додав, що до санкцій приєднаються 27 членів ЄС і члени G7.
Йдеться про такі заходи, як обмеження можливості Росії вести бізнес в доларах, євро, фунтах і ієнах. Отже — бути частиною світової економіки.
Також США вводять санкції проти російських банків, які в сукупності володіють активами на суму близько 1 трильйона доларів.
«Ми також блокуємо ще чотири великих банки. Це означає, що всі їхні активи в Америці будуть заморожені», — додав він без уточнень.
Йдеться, зокрема, про ВТБ, у якого 250 млрд доларів активів.
Також Байден оголосив про намір позбавити можливості Росії фінансувати і розвивати російську армію, знизити їхню здатність конкурувати у високотехнологічній економіці 21 століття.
Санкції в тому числі обмежують експорт високотехнологічної продукції в Росію. Це стосується і космічної галузі.
За словами Байдена, введені санкції «можуть мати більший ефект, ніж відключення SWIFT». // УНІАНTweet