Байден оголосив про новий пакет санкцій США, ЄС і G7 проти Росії

До санкцій приєднаються 27 членів ЄС і члени G7, говорить президент США.

Президент США Джо Байден оголосив про нові жорсткі санкції та обмеження для Росії.

Про це йшлося в його зверненні ввечері 24 лютого.

Байден запевняє, що нові санкції серйозно вплинуть на російську економіку — як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

«Ми цілеспрямовано розробили ці санкції, щоб максимізувати довгостроковий вплив на Росію і звести до мінімуму вплив на Сполучені Штати і наших союзників», — сказав він.

Він додав, що до санкцій приєднаються 27 членів ЄС і члени G7.

Йдеться про такі заходи, як обмеження можливості Росії вести бізнес в доларах, євро, фунтах і ієнах. Отже — бути частиною світової економіки.

Також США вводять санкції проти російських банків, які в сукупності володіють активами на суму близько 1 трильйона доларів.

«Ми також блокуємо ще чотири великих банки. Це означає, що всі їхні активи в Америці будуть заморожені», — додав він без уточнень.

Йдеться, зокрема, про ВТБ, у якого 250 млрд доларів активів.

Також Байден оголосив про намір позбавити можливості Росії фінансувати і розвивати російську армію, знизити їхню здатність конкурувати у високотехнологічній економіці 21 століття.

Санкції в тому числі обмежують експорт високотехнологічної продукції в Росію. Це стосується і космічної галузі.

За словами Байдена, введені санкції «можуть мати більший ефект, ніж відключення SWIFT». // УНІАН