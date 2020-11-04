Байден в шаге от победы на выборах президента США
Демократ Джо Байден одержал победу на выборах президента Соединенных Штатов в Мичигане, получив от этого штата 16 голосов выборщиков, теперь ему не хватает всего 6 голосов, чтобы стать новым президентом США.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные FoxNews.
Таким образом в активе демократа сейчас 264 из необходимых 270 голосов выборщиков.
Недостающие голоса Байдену может дать Невада, где на данный момент подсчитано пока только 75% и где демократ пока опережает Трампа менее чем на 1%.
Напомним, штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подал судебный иск с требованием остановить подсчет голосов в штатах Мичиган и Висконсин. // СегодняTweet