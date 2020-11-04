Байден в шаге от победы на выборах президента США

Демократ Джо Байден одержал победу на выборах президента Соединенных Штатов в Мичигане, получив от этого штата 16 голосов выборщиков, теперь ему не хватает всего 6 голосов, чтобы стать новым президентом США.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные FoxNews.

Таким образом в активе демократа сейчас 264 из необходимых 270 голосов выборщиков.

Недостающие голоса Байдену может дать Невада, где на данный момент подсчитано пока только 75% и где демократ пока опережает Трампа менее чем на 1%.

У президента США Дональда Трампа количество голосов выборщиков осталось на том же уровне – 214.

Напомним, штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подал судебный иск с требованием остановить подсчет голосов в штатах Мичиган и Висконсин. // Сегодня