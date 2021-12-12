Батьки продали 14-річну доньку «нареченому» за $40 тисяч

Поліція врятувала дівчинку від примусового шлюбу

У Китаї поліція скасувала примусове весілля 14-річної дівчинки, яку батьки продали незнайомцю за 40 тисяч доларів.

Інцидент стався у північно-західному регіоні Нінся, повідомляє CNN. Під час весілля дівчина зателефонувала в поліцію і повідомила, що її примушують виходити заміж.

Правоохоронці та місцеві чиновники швидко прибули до будинку нареченого на прізвище Лі та зупинили церемонію. За словами поліції, батьки дівчинки вже купили золотих прикрас на 40 тисяч доларів, які отримали від “нареченого” доньки. Однак після втручання поліції викуп довелося віддати назад. Дитину повернули додому, проте місцеві жителі хочуть домогтися покарання для її батьків.

Китайське законодавство забороняє батькам примушувати неповнолітніх до одруження, давати на нього дозвіл або укладати заручини. Законний вік для вступу в шлюб становить 22 роки для чоловіків та 20 років для жінок, але конкретного покарання за порушення закону не визначено.

Водночас підліткові шлюби були поширені у феодальному Китаї, і навіть зараз молодята-підлітки – не рідкість у бідних та провінційних районах. Станом на 2015 рік заміжніх дівчат віком 15-19 років у сільських районах Китаю було втричі більше, ніж у містах, пишуть у The Lancet. // ukr-live.com