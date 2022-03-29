Бельгія та Нідерланди висилають близько 40 російських «дипломатів»

Зовнішньополітичні відомства Бельгії та Нідерландів прийняли рішення про висилку в цілому 38 російських дипломатів.

Як повідомила глава МЗС Бельгії, федеральний уряд країни прийняв рішення про висилку 21 людини, акредитованої в якості російських дипломатів в посольстві Росії в Брюсселі або Генеральному консульстві рф в Антверпені, за їх «причетність до операцій зі шпигунства і впливу, що загрожують безпеці країни.



Повідомляється, що у росіян є 15 днів, щоб покинути країну.

Крім того, Нідерланди заявили, що висилають з країни 17 осіб, акредитованих в якості дипломатів при російських представництвах.

Міністр закордонних справ країни Вопке Хукстра назвав зазначених осіб «розвідниками, прикомандированими до російських представництв під дипломатичним прикриттям».

Раніше

Як писав УНН, низка російських пропагандистських ЗМІ, посилаючись на заяву посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва повідомили, що 45 російських «дипломатів» напередодні покинули Польщу після звинувачень у шпигунстві. // УНН