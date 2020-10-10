Александр Лукашенко, которого ряд стран мира, в том числе и Украина, не признали легитимным президентом Беларуси, в субботу, 10 октября, встретился с лидерами оппозиции в СИЗО.

Об этом сообщает издание TUT.BY.

Так, сегодня утром Лукашенко посетил СИЗО КГБ. Там он встретился с задержанными представителями координационного совета и объединенного штаба оппозиции, в том числе, с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой.

Фото, а также информацию о встрече опубликовал Telegram-канал “Пул первого”, близкий к пресс-службе Лукашенко.

Отмечается, что он 4,5 часа общался с представителями оппозиции в СИЗО. А цель Лукашенко – “услышать мнения всех”.

“Конституцию на улице не напишешь”, – цитирует Telegram-канал слова Лукашенко, адресованные представителям оппозиции.