Білий дім схвалив продаж Польщі озброєння на 15 млрд. доларів

Адміністрація американського президента Джо Байдена схвалила можливий продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної та протиракетної оборони (IAMD IBCS). Сума такого контракту складає 15 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Державного департаменту США.

Зазначається, що про потенційний продаж озброєння Польщі Конгресу було повідомлено у середу.

Як йдеться у повідомленні Держдепу, запропонований продаж “підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі”.

Також у Штатах очікують, що продаж подібного озброєння покращить протиракетний потенціал Польщі та сприятиме досягненню військових цілей цієї країни щодо відновлення потенціалу “при подальшому підвищенні оперативної сумісності зі США та іншими союзниками”

IBCS – це апаратно-програмна система, яка допомагає інтегрувати технології з різних підрозділів, які спочатку не були призначені для спільної роботи.

Польща модернізує озброєння армії

Польща останніми роками активно модернізує свою армію та закуповує сучасне озброєння. Так, у січні 2023 року Польща підписала контракт на 1,4 млрд доларів із США про постачання 114 танків M1A1 Abrams. Також Варшава закупить у Південної Кореї танки та САУ.

Також Міноборони Польщі планує запустити програму для закупівлі підводних човнів. Одним із головних показників буде здатність запускати крилаті ракети.

Крім того, країна отримає велику партію установок HIMARS. У лютому 2023 року США схвалили їх продаж Польщі. Перед цим Польща запросила купівлю 18 пускових установок M142 HIMARS, 468 комплектів ракет до них та 45 армійських тактичних ракетних систем M57 ATACMS.