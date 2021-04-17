Бизнесмен-рецидивист расчленил своего работника за желание уволиться

Уголовник убил своего подчиненного в Муроме.

Во Владимирской области раскрыто убийство пропавшего без вести 39-летнего мужчины, расчлененного после его решения об увольнении, сообщили в управлении СКР по региону.

По информации ведомства, в феврале 2021 года было возбуждено дело по статье УК РФ «Убийство» по факту его безвестного исчезновения. Следователи заподозрили в преступлении работодателя пропавшего — муромчанина, ранее не раз привлекавшегося к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. У него дома криминалисты обнаружили следы крови исчезнувшего.

В ходе допроса подозреваемый рассказал о том, что действительно встречался с потерпевшим в день пропажи, но тот собирался на заработки в Москву, после чего ушел в неизвестном направлении.

В марте подозреваемый приобрел билет на автобус, две сим-карты, снял 200 000 рублей со счета и попытался скрыться. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, и тогда он сообщил о своей причастности к убийству работника.

СКР предоставил оперативное видео с подозреваемым, на котором он показал место со спрятанными останками.

На кадрах мужчина продемонстрировал процесс избавления от тела убитого. На ролике запечатлено, как правоохранители и военные участвуют в поисковых мероприятиях, а криминалисты работают в доме подозреваемого.

По версии следственных органов, 30 января потерпевший, находясь дома у работодателя, сообщил ему о своем решении уволиться и открыть бизнес, в который хотели перейти еще несколько коллег. Между мужчинами завязалась ссора, во время которой работодатель убил работника, расчленил его тело, расфасовал останки по пакетам, вывез их в лесополосу и там выбросил.

В ходе проверки обнаружены два полиэтиленовых пакета, внутри которых находились некоторые части тела потерпевшего. // МК