Британія ввела санкції проти імовірної коханки Путіна Кабаєвої

Санкційний список Британії відтепер включає понад тисячу фізичних і сотню юридичних осіб.

Британія оголосила про свій останній раунд санкцій, спрямованих проти фінансової мережі російського президента Володимира Путіна, включаючи його колишню дружину, імовірну коханку Аліну Кабаєву і родичів.

Про це пише The Guardian.

Нові санкції спрямовані проти «тіньової мережі, що підтримує розкішний спосіб життя Путіна», йдеться в заяві міністра закордонних справ Британії Елізабет Трасс.

Серед внесених до списку санкцій — колишня перша леді Російської Федерації і колишня дружина Путіна Людмила Очеретна, екс-гімнастка, яку ЗМІ підозрюють у таємних любовних зв’язках з Путіним, Аліна Кабаєва і двоюрідний брат глави РФ Михайло Шеломов.

«Ми викриваємо і націлюємося на тіньову мережу, що підтримує розкішний спосіб життя Путіна. Ми будемо продовжувати вводити санкції проти всіх, хто допомагає і підбурює путінську агресію, поки Україна не переможе», — зазначено в заяві трас.

За даними міністерства, офіційні активи Путіна скромні, а його спосіб життя «фінансується колом сім’ї, друзів і еліти».

Санкційний список Британії відтепер включає понад тисячу фізичних і сотню юридичних осіб. // УНІАН