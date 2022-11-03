Бидлодипломатія: посольство РФ розгромило будівлі, які орендувало у Польщі

Польська Державна лісова охорона орендувала центр, який перед цим винаймало посольство росії. Однак виявилося, що будівлі повністю зруйновані.

Про це повідомляє TVN24 з посиланням на слова заступника міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Едуарда Сярка.

Відомо, що посольство країни-агресора орендувало майно у лісництві Яблонна поблизу Варшави понад 40 років. Втім, угоду довелося розірвати через велику заборгованість.

Після цього виявилося, що будівлі, якими користувалися росіяни, зруйновані та пусті. Зокрема, там вибиті вікна, прогнила підлога, обвалені дахи, а зі стін вирвали кабелі.

За словами Сярка, договорів з російськими дипломатами розірвали ще всередині квітня. Попри звернення, посольство рф не звільняло приміщення, тому звідти вирішили забрати майно. Однак тепер на місці будівлі доведеться будувати нову.

«Центр повністю спустошений. Росіяни зруйнували все», – зазначив заступник міністра.

Straż Leśna wkroczyła dziś na teren ośrodka w Skubiance nad Zegrzem, dzierżawionym od @LPanstwowe przez rosyjską ambasadę. Po wybuchu wojny wypowiedzieliśmy im umowę. Ośrodek jest całkowicie zdewastowany. Rosjanie zniszczyli wszystko, powyrywane są nawet kable ze ścian. pic.twitter.com/HVJ3r3Djor — Michał Gzowski (@GzowskiMichal) November 2, 2022

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