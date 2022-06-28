Бывший топ-менеджер росийского «Лукойла» умер от отравления алкоголем и кокаином

Александру Субботину стало плохо, когда он приехал лечить своё похмелье к шаманам.

Тело Субботина нашли в начале мая в частном доме в Мытищах — туда Субботин приехал, чтобы вылечить своё похмелье.

Бывший топ-менеджер часто пользовался услугами знакомых «шаманов», которые необычными способами помогали мужчине восстанавливать здоровье. Правда, в последний раз восстановить организм не получилось — Субботин умер в подвале дома. Как позже «шаманы» объяснили полицейским, в тот день они его даже не лечили.

Экспертиза нашла в крови Субботина ассорти различных веществ. Самые интересные из них — алкоголь и кокаин. По мнению судмедэкспертов, смерть мужчины наступила в результате отравления этими веществами.

Помимо наркотиков и алкоголя, в крови у Субботина нашли и другие вещества: парацетамол, феноборбитал, дротаверин, фенирамин. Однако они не могли вызвать смерть бывшего топ-менеджера. // Baza