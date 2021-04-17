Чехия выслала 18 российских дипломатов и объявила в розыск любителей «солсберецких» шпилей за подрыв склада боеприпасов и гибель людей

Чешские власти выслали из страны 18 российских дипломатов, которых подозревают в связи с ГРУ и СВР, а также в организации подрыва склада с оружием во Врбетице в 2014 году. Кроме того, чешская полиция объявила в розыск сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. В сообщении об этом они указаны, как лица, пользовавшиеся российскими загранпаспортами на имя Петрова и Боширова — видимо, теми же, по которым они в 2018 году въезжали в Великобританию, чтобы отравить Сергея Скрипаля. Кроме того, известно, что они пользовались при въезде в Чехию молдавским и таджикским загранпаспортами, отмечают расследователи из CIT.

Об этом также заявили премьер Андрей Бабиш и министр внутренних дел Ян Хамачек. Высылают всех идентифицированных. Премьр-министр заявил на экстренной пресс-конференции два часа назад, что правительство располагает доказательствами того, что сотрудники российской военной разведки — ГРУ — причастны к двум взрывам на складах боеприпасов в 2014 году на территории Чехии, которые привели к гибели людей.

Ситуация аналогична отравлению в Солсбери по своим масштабам и политическим последствиям, — отмечают эксперты.

Исследователь Bellingcat Христо Грозев приводит данные чешской полиции, согласно которым Мишкин и Чепига прибыли в Чехию 13 октября 2014 года и убыли в Австрию 16 октября, в день взрыва на складе во Врбетице (о намерении посетить Врбетице они сообщили при въезде). По сведениям полиции, взрыв произошел в период, когда с этого склада покупал оружие болгарский торговец, чтобы продать его в Украину.

По-видимому, это был Емельян Гебрев, который впоследствии был дважды отравлен в ходе операций, в которых участвовали Мишкин и куратор отравления в Солсбери Денис Сергеев.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании, — отмечает Настоящее время.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

Другое чешское издение Respekt со ссылкой на источник в чешской полиции утверждает, что на склад во Врбетице перед взрывом в октябре 2014 года должны были поставить оружие для «влиятельного болгарского оружейника». Далее оно могло предназначаться украинским военным.

Взрыв произошел «преждевременно» и планировался «не в Чехии, а во время транспортировки оружия в другую страну», чтобы «заставить покупателей усомниться в продавце». «Взрывное устройство не было установлено, поскольку комплекс в Врбетице был разрушен полностью», – рассказал неназванный источник Respekt.

Имя предпринимателя не приводится, однако Respekt напоминает, что ранее Болгария обвиняла сотрудников ГРУ в отравлении оружейника Емельяна Гебрева в 2015 году веществом из группы «Новичок». Один из них под именем «Сергей Федотов» (настоящее имя Денис Сергеев) приезжал в Чехию в 2014 году, его также называли руководителем операции по отравлению бывшго сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Сам Гебрев утверждал, что после начала военного конфликта на востоке Украины не поставлял оружие Украине «ни прямо, ни косвенно».

О присутствии Чепиги в Чехии Bellingcat писали еще в 2018 году. В октябре 2014 года, за несколько дней до взрыва на складе с оружием, Чепига опубликовал фотографию, снятую в одном из пражских кафе. Христо Грозев отмечает, что примерно тогда же имели место и взрывы на складах в Болгарии, к которым также причастны сотрудники ГРУ из все той же войсковой части 29155 — отдела секретных заграничных операций.

Кто такие «Петров» и «Боширов»

Британская полиция называет «Петрова» и «Боширова» подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 года.

В начале сентября прошлого года Владимир Путин заявил, что российские власти знают, «кто они такие», и что они «гражданские, конечно».

На следующий день «Петров» и «Боширов» дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. В частности, они заявили, что находились в Солсбери как туристы. Обвинения, связанные с отравлением, они отрицают.

По данным Bellingcat и The Insider, «Петрова» и «Боширова» на самом деле могли звать Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Оба, по утверждению этих изданий, профессиональные военные, побывавшие в горячих точках.