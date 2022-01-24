Четыре человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы на домашней вечеринке в американском городе Инглвуд. Еще один получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

По его информации, инцидент произошел утром в воскресенье. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как критическое. Полиция ведет расследование произошедшего. По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек.