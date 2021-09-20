Число погибших в Пермском университете увеличилось до восьми

Число жертв стрельбы в Пермском государственном университете выросло до восьми. Об этом сообщили в Следственном комитете. Ранее сообщалось о пятерых погибших.

«В результате восемь человек погибли, еще несколько пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы.

18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете в понедельник утром. Студенты спасались, выпрыгивая из окон здания. Тех, кто не мог покинуть корпус попросили забаррикадироваться в аудиториях.

Самого стрелка в процессе задержания ранили. От полученного ранения он скончался на месте.

На место вылетел министр науки и образования Валерий Фальков. По факту нападения на вуз возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. // МК