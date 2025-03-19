Держдеп CША заперечує, що дані про викрадених РФ українських дітей видалили

Держдепартамент CША заперечує, що дані про викрадених РФ українських дітей знищили.

«Я можу сказати, що теорія змови, або страх, або що б там не було щодо видалення даних, не відповідає дійсності. Дані існують. Вони не були під контролем Держдепартаменту – ними керували люди, які керували цією структурою, але ми знаємо, хто керує цими даними і сайтом. Ми точно знаємо, що дані існують, вони не були видалені і не зникли. Це хороша новина», – сказала речниця Держдепу США Теммі Брюс, коментуючи публікації про те, що база даних про викрадених українських дітей могла бути знищена.

Раніше низка медіа повідомили, що адміністрація Трампа припинила фінансовану США ініціативу, яка документувала ймовірні російські військові злочини, включно з конфіденційною базою даних про масову депортацію українських дітей до Росії, зазначає Радіо Свобода.

Видання Washington Post писало, що цей крок унеможливив передачу доказів прокурорам, які ведуть численні кримінальні справи, включно з обвинувальним актом Міжнародного кримінального суду проти президента Росії Володимира Путіна за «незаконне переміщення» дітей з окупованих територій України. Таким чином, дослідники Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету втратили доступ до величезної кількості інформації, включаючи супутникові знімки і біометричні дані, що дозволяють відстежити особи і місце перебування 35 000 дітей з України.

В ексклюзивному інтерв’ю виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд сказав Радіо Свобода, що цей крок став «катастрофічним ударом»для зусиль із документування воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності.