Дети, найденные мертвыми в Москве, были задушены

Орудием преступления стал либо шарф, либо подушка

Названа предварительная причина смерти двоих детей, трупы которых были обнаружены во вторник вечером в квартире на Тайнинской улице на северо-востоке Москвы.

Как стало известно «МК», вероятнее всего причиной смерти 3-летнего мальчика и 5-летней девочки стала механическая асфиксия.

Мать детей, находившаяся с ними в квартире, не смогла дать пояснения по поводу случившегося. О ней известно, что 25-летняя девушка учится в Государственном университете гуманитарных наук. Ее супруг, 32-летний уроженец Узбекистана, работает поваром в одном из питейных заведений в Москве-Сити.

Как именно было совершено убийство, пока устанавливается. Полиция изъяла для экспертизы 4 подушки, 2 простыни, покрывало и шарф.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов взял на личный контроль ход расследования уголовного дела.