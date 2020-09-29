Диагностика и лечение онкологии в Германии: основные особенности

Медицина в Германии находится на высоком уровне развития. Одно из ее приоритетных направлений – это онкология. Для постановки точного диагноза, а также лечения злокачественных новообразований различных типов используются современные методы.

Методы диагностики рака

Диагностика – это важнейший этап в лечении рака. Именно она позволяет определить локализацию опухоли, ее размер, тип. Для постановки диагноза используются различные инструментальные методы, которые гарантируют точный результат.

Специалисты фрайбургской университетской клиники, диагностику рака простаты в Германии проводят такими методами:

Пальцевое исследование через прямую кишку. Врач ощупывает предстательную железу с целью определения изменений в ней.

УЗИ простаты. Оно проводится через прямую кишку и переднюю брюшную стенку.

ТРУЗИ. Метод диагностики позволяет определить даже самые маленькие новообразования.

Определение ПСА в крови. Это скрининговый метод, который позволяет определить уровень антигена в крови.

Биопсия. Позволяет получить образец опухоли для ее дальнейшего исследования.

Компьютерная томография. Делается серия снимков, которая позволяет визуализировать опухоль.

Иногда пациенту назначаются дополнительные исследования. Это, например, внутривенная урография, радионуклидное сканирование, рентгенологическое исследование. Они позволяют определить, дали опухоль метастазы или нет.

Методы лечения рака

Наиболее эффективным методом лечения рака является хирургическая операция. Она назначается пациентам как на ранних, так и на запущенных стадиях заболевания.

Немецкие специалисты используют максимально щадящие методы, которые позволяют свести к минимуму побочные эффекты. К ним относятся:

эндоскопическая операция;

лапароскопическая операция;

торакоскопическая операция.

Схема лечения в каждом случае определяется индивидуально. Так, рак легких чаще всего лечат хирургической операцией, облучением, химиотерапий. Какие еще применяются современные методы лечения рака легких в Университетской клинике можно узнать по ссылке https://ims.uniklinik-freiburg.de/ на ее официальном сайте.

Для лечения рака предстательной железы у мужчин нередко применяется гормонотерапия. Этот метод также будет эффективен при лечении некоторых видов женского рака.

Новейший метод лечения рака, который на сегодня получил распространение только в Германии – иммунотерапия. При ней моноклональные антитела доставляют в раковые клетки изотопы, которые полностью уничтожают их. Терапия показала хорошие результаты даже при запущенных формах рака.