Донорська конференція у Варшаві зібрала 6,5 млрд доларів для України

Сьогоднішня донорська конференція у Варшаві (Польща) за участю європейських лідерів зібрала 6,5 млрд доларів для України. Партнери обіцяють якнайшвидше надати ці гроші Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії польського прем’єра Матеуша Моравецького.

«Спасибі за всі ваші зобов’язання. Разом ми всі мобілізували 6,5 млрд доларів. Це наші зобов’язання сьогодні, спасибі вам за них. Давайте зробимо так, щоб ці гроші якомога швидше дійшли до українців», — звернувся він до учасників конференції.