«Экономический гений» Лукашенко свелся к тому, чтобы продать страну в обмен на скидки и подачки

Лукашенко и Путин после очередных переговоров заявили о начале активной фазы интеграции России и Беларуси. Стало известно, что Лукашенко согласился на единую макроэкономическую политику, интеграцию платежных систем, углубление сотрудничества в таможенной и налоговой сферах, создание единого рынка газа и т.д. Понятно, что на самом деле это означает не столько интеграцию, сколько банальное поглощение Беларуси Российской Федерацией.

Экономика была последним бастионом суверенитета РБ (если в случае с этим государством вообще можно говорить о суверенитете). Батька долгое время умудрялся выбивать из России транши и кредиты, за счет которых финансировал так называемое «экономическое чудо». Но теперь в обмен на дешевый газ Кремль забирает себе уже и контроль над экономикой.

И Лукашенко из президента независимого государства постепенно превращается в губернатора субъекта федерации. Причем, самое обидное для беларусов, что суверенитет сдает фактически не легитимный лидер, а узурпатор. Который понимает, что время его подходит к концу, и пытается усидеть на троне даже ценой продажи суверенитета.

Самое поразительное, что некоторые наши политики все еще продолжают восхищаться Лукашенко, хотя весь его экономический гений свелся к тому, чтобы постепенно продать страну в обмен на скидки и подачки. За все годы своего правления построить независимую полноценную экономику, которая могла бы работать без российских дотаций, Лукашенко так и не смог. Как был, так и остался паразитом.

На примере РБ хорошо видно, какую цену на самом деле имеет дешевый газ и дружба с Россией. Сейчас хорошо видно, по какому пути собирался пойти в 2013 году Виктор Янукович. И от чего защитили украинцы на Майдане свою страну.

Денис Казанский , журналист, представитель Украины в ТКГ