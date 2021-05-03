Экс-соперник боксера Ломаченко убил беременную любовницу

27-летний пуэрториканский боксер легкой весовой категории Феликс Вердехо (27 побед, 17 из них — нокаутом, 2 поражения) является главным подозреваемым в деле об убийстве своей ровесницы Кейшлы Родригес.

Как сообщает Boxing Scene, девушка была любовницей спортсмена, у которого есть жена и ребенок, на протяжении нескольких лет. В конце апреля Кейшла узнала, что беременна, о чем сообщила своему возлюбленному. Но Феликс оказался не в восторге от новости, и предложил ей сделать аборт. Получив отказ, Вердехо пошел на убийство.

Он пригласил Родригес на встречу, после чего с сообщником убил ее и сбросил в автомобиле в реку. Поиски пропавшей Кейшлы продолжались несколько дней. А когда тело было найдено, представители правопорядка опознали жертву лишь по татуировке с изображением бриллианта в честь боксера, имеющего аналогичное прозвище. В итоге в день страшной находки полицией Феликс пришел в участок и сдался представителям правопорядка.

Добавим, что Вердехо был одним из соперников украинца Василия Ломаченко на триумфальном для нашего соотечественника олимпийском турнире в Лондоне-2012. Очный поединок боксеров в четвертьфинале завершился уверенной победой уроженца Белгород-Днестровского — 14:9. // Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»