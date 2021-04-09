Эскалация на Донбассе: США направляют корабли в Черное море

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Американские судна останутся в акватории до 4 мая

США предупредили власти Турции о том, что на следующей неделе два корабля пройдут через пролив Босфор в Черное море.

Два эсминца флота США USS Donald Cook и USS Porter покидают Черное море – фото - новости Украины, Мир - LIGA.net

Иллюстративное фото

Об этом сообщает NTV.

Американские суда останутся в акватории до 4 мая.

«15 дней назад по дипломатическим каналам нам было отправлено уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Корабли останутся в Черном море до 4 мая», – сказано в сообщении МИДа.

Накануне СNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщили, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море. Такой шаг будет означать «особое послание» для РФ, которая перебросила к украинским границам большое количество войск.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года. // «Сегодня»

 

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