Эскалация на Донбассе: США направляют корабли в Черное море

Американские судна останутся в акватории до 4 мая

США предупредили власти Турции о том, что на следующей неделе два корабля пройдут через пролив Босфор в Черное море.

Об этом сообщает NTV.

Американские суда останутся в акватории до 4 мая.

«15 дней назад по дипломатическим каналам нам было отправлено уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Корабли останутся в Черном море до 4 мая», – сказано в сообщении МИДа.

Накануне СNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщили, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море. Такой шаг будет означать «особое послание» для РФ, которая перебросила к украинским границам большое количество войск.